除振興三倍券外，文化部另行推出限量200萬份的藝文消費振興券「藝FUN券」，原預計於7月22日中午統一開搶。但為避免系統大當機，文化部長李永得表示，將開放民眾先下載App，再進行抽籤，使每位民眾均有公平取得藝FUN券的機會。

面額為600元的藝FUN券，以綁定智慧型手機方式使用，也引來外界擔憂對弱勢族群使用是否造成不利。李永得表示，藝FUN券第一梯次完全以智慧型手機使用為主，的確對沒有使用智慧型手機的民眾或小朋友有些不公平，在發送完藝FUN券後，文化部會再針對弱勢族群擬定消費專案，與四大超商合作，以領口罩模式為借鑑，讓民眾拿健保卡就能領取。

文化部今(23)日發布新聞稿指出，因藝FUN券公布後各界反應熱烈，詢問度高，為了讓民眾可以更為便利、公平的取得，將在7月18日上午9點至20日下午9點，開放民眾一人一機下載藝 FUN券APP並完成註冊，另於7月21日中午12點採公開抽籤方式，公布獲得藝FUN券的幸運人選。

文化部表示，藝FUN券將於7月21日中午12點，邀請行政院政務委員唐鳳與文化部長李永得共同進行抽籤，並於線上公開直播。獲得藝FUN券的民眾即可於7月22日中午12 點起於博物館、演藝廳、書店、唱片行、電影院、Live House等，全台超過1萬家以上店家使用。

文化部指出，民眾只要透過 APP 提供的藝文店家地圖，隨時可查詢附近可使用藝FUN券的藝文場域及店家，消費時只要掃描店家QR Code或讓店家掃描付款QR Code，即完成付款。此外，為符合藝文展演消費使用特性，亦特別規劃藝FUN券在「線上交易，出門消費」原則下，可於網路預購票券平台，訂購藝文展演票券、電影票，以及付費參與藝文活動。

(中時 )