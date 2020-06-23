LIVE／直擊大陸北斗三號最後一顆組網衛星發射最新畫面！

今日上午9時43分，大陸北斗三號全球衛星導航系統最後一顆組網衛星，在大陸西昌衛星發射中心點火升空。西昌衛星發射中心宣布，北斗三號最後一顆全球組網衛星順利進入預定軌道，發射任務取得圓滿成功。

原定6月16日發射的北斗三號最後一顆全球組網衛星發射任務技術問題已排除，今日擇機重新發射，發射窗口為9時43分。

這是大陸第55顆北斗導航衛星，也是北斗三號全球衛星導航系統的最後一顆組網衛星。發射任務完成後，意味著北斗三號的30顆組網衛星全部到位，北斗三號星座部署全面完成。

北斗衛星導航系統是由大陸自主建設運行的重要外太空基礎設施，也是大陸迄今為止，規模最大、覆蓋範圍最廣、服務性能要求最高的巨型複雜航天系統。

陸媒報導，北斗作為繼美國GPS、俄羅斯格洛納斯、歐洲伽利略後的全球第四大衛星導航系統，擁有自主知識產權和核心技術，衛星單機和關鍵元器件國產化率達到100％。

大陸北斗衛星導航系統工程總設計師楊長風說，「目前，世界上已有半數以上的國家使用我們的北斗，今年全球系統建成後，無論你在世界的任何角落，北斗都會向你提供滿意的服務」。

(旺報 )