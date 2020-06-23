致伸科技(4915)今日股東會通過2.4元現金股利，配息率為50%，仍符合公司政策配息5成之上，今年受疫情影響，採取較審慎配息，未來會視情況向上調整。致伸去年開始執行分散產區，去年在泰國租用的廠區已經在Q2量產，至於自建的泰國廠區會在下半年動工，估明年底完工，今年泰國產能占比約5~10%，都是因應客戶需求。

致伸也強調，泰國廠的設廠，不只因應中美貿易戰，也會延伸為長期策略，致伸會加速轉型，泰國目標產能占比至2022~2023年會提高到10~20左右，目前產能配置中國7~8成，捷克約5%。今年資本支出會略為減少，從原估30億元降至20億元。

展望未來，致伸董事長梁立省表示，集團在策略與產品規劃發展上，將持續專注於整體營收的穩步增長，並搭配以優質的產品組合發展，同時在工業4.0的趨勢下，進一步深化對於智慧製造等相關應用之導入，提升整體製造能力的核心競爭力，鞏固電腦周邊基石、拓展電聲版圖、佈局車用電子於業務發展上。

致伸今年重心為持續深化以技術優勢為導向的業務開發，聚焦於提升聽覺與視覺相關技術的核心競爭力，持續發展聲學、光學與人機介面相關的新產品應用，提升市場份額。

迪芬尼的聲學產品，去年已逐步成為集團的營收及獲利重心，後續將著重於產品品質及效能的提升，與持續切入新產品的技術研發及整合。

其中智慧音響、智慧耳機、真無線耳機等需求預期仍持續成長，迪芬尼將積極爭取中高階相關產品的導入機會，維持並擴大市場領先優勢。

在光學產品開發上，包括行動裝置、數位家庭、人工智慧及物聯網之趨勢發展所帶來之技術應用已逐漸成熟，致伸將積極擴展新的相機模組應用領域，包括生物辨識應用、智慧駕駛系統等，並在視覺影像之軟硬體上持續開發新功能及製程，如結構光3D感測、多鏡頭之主動調焦、影像處理軟體等，進而切入智能監控與智慧家庭等相關產品。

而以人機介面為基礎的電腦周邊事業群，今年致伸除持續穩固電競相關產品之營收與獲利拓展，同時藉由致伸已蓄積的技術與設計能量，將可因應新市場趨勢與客戶需求，並整合集團內具備的視覺和聽覺技術能力，開發智慧家庭之相關產品如門鎖、監控及安全系統等，主動協助品牌客戶導入新的產品技術，將產品領域從電腦世代延伸至萬物聯網。

(時報資訊)