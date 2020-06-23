周一晚間美股期貨大跌，道瓊指數期貨重挫近400點，因白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）接受媒體訪問時表示，美中貿易協議已經「結束」了。

目前道瓊指數期貨下挫329點或1.27%，為25,624點，稍早前下挫398點。標普500指數期貨跌1.13%，那斯達克100指數期貨跌1.18%。

納瓦羅周一接受福斯新聞訪問時表示，美國總統川普已經決定終止美中貿易協議，因情報部門越來越確信新冠狀病毒大流行起源於武漢的實驗室。納瓦羅在節目上表示：「已經結束了」。

川普上個月曾表示，儘管美中貿易協議才剛上路，但自從美國爆發疫情以來，他對該協議的感受已經「非常不同」。

雖然美國與世界其他國家的新冠肺炎疫情持續升溫令人擔憂，但投資人聚焦於政府可能推出更多激勵措施，周一由科技股領軍，美股三大指數全面收高，道瓊工業指數漲153.5點或0.59%，標普500指數收漲0.65%。在蘋果、微軟等重量級科技股上漲帶動下，那斯達克指數勁揚1.11%，為本月第4度刷新收盤高點。

(時報資訊)