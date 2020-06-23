歌壇「東方不敗」張清芳與「銀行投資之父」宋學仁閃電宣布離婚，雙方透過律師發聲明表示：「我們因為無法克服雙方的差異性而決定離婚了」，名嘴狄志為第一時間也在臉書提到，演藝圈已在傳張清芳離婚消息，而雙方共同發聲明的舉動，也讓狄志為直說：「這真的是很有智慧的做法！」

狄志為指出，演藝圈已在傳張清芳離婚消息「去年選擇不講是不想讓媒體有文章可以做，想低調的處理私事」，如今會宣布是因為不想讓圈內親友受打擾，於是兩人透過律師聯合發聲明，狄志為也指出「我必需說，這真的是很有智慧的做法！把對彼此的傷害降到最低」。

張清芳與宋學仁分手不出惡言，為了一對兒子繼續當家人、朋友，讓狄志為直呼：「真心覺得這是銀色夫妻分手的最佳典範」，狄志為也提到，張清芳公開發表離婚聲明之舉「我覺得對一個被認為嫁得很好、老公很寵愛的女明星來說，需要很大的勇氣！」

(中時電子報)