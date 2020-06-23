友訊(2332)經營權之爭落幕，股價連續第二天攻上漲停，今跳空漲停鎖住，漲停價16.75元持續高掛買單等買。

友訊經營權之爭上周確定由市場派台鋼集團勝出，董事長則由6月1日臨時股東會推派的李中旺續任，經營權之爭落幕，友訊將回歸基本面發展，友訊由於近10年來，高層異動頻繁，加上大陸紅海攻勢來襲，導致營運一蹶不振，現階段最重要的就是董事長李中旺所言，「擦亮友訊金字招牌」。

今年網通產業進入5G、WiFi 6的爆發年，友訊以品牌起家，目前在全球有高達170個據點，且在全球50幾個國家的分公司，會是友訊當下助攻的優勢，故友訊目前面臨的挑戰就是，如何再端出令市場驚豔的「牛肉」，扮演產品的領頭羊，藉此重新吸引全球消費網通市場的目光，也可以由指標性產品，讓客戶重新認識友訊，讓營運回歸基本面。

李中旺先前為明泰董事長，明泰也是早年由友訊分割出去，專職代工的網通廠商，代工廠追求多是透過生產的技術、拉高毛利率，帶動獲利成長，但有別於代工廠，品牌廠更多了一份品牌的價值，其象徵客戶的黏著度，在營運操作上和代工廠也不盡相同，只是李中旺在友訊創辦人高次軒辭世後，就曾接下友訊董事長一職，本次可以說是「回鍋」，故也並非為新手，加上其對網通技術的熟稔，如何讓友訊重返榮耀，市場也都在看。

(時報資訊)