儘管今年疫情重創全球景氣，但晶圓代工大廠對再生晶圓需求仍強，昇陽半導體(8028)依既定計畫擴增12吋再生晶圓產能，將為下半年營運增添成長動能，全年營收仍力拚比去年成長。明日即將除息2元，今早股價表現相對台股抗跌。

昇陽半預計2020年資本支出將達到14.1億元，主要用於再生晶圓擴產。公司目前再生晶圓月產能約24萬片，預計再增6萬片，新產能將於今年下半年開出，屆時總產能有望突破30萬片。法人評估，在新產能加持下，今年營收可望較去年成長。

昇陽半導體5月營收1.93億元，月減4.91%，年減12.77%。前5月營收10.23億元，較2019年同期小減0.57%。

昇陽半將配發2元現金股利，預計明天(24日)除息。去年受惠再生晶圓及晶圓薄化兩大業務強勁需求，2019年營收26.49億元，歸屬母公司稅後淨利3.32億元，每股淨利2.51元均創下新高。

今年以來，第1季因新冠肺炎疫情影響功率半導體需求，第2季以來接單已逐步回溫，惟疫情恐影響手機等終端產品需求，整體下半年晶圓薄化接單能見度不明朗，公司期許晶圓薄化業績表現下半年可以比上半年好。

(時報資訊)