儘管美股昨夜激情上漲，那斯達克在蘋果發表會諸多新品技術公布下，再破萬點，然而仍無法帶動亞洲股市。

周二香港恆生指數高開30點，隨後一路低走，初盤跌205或-0.8%，為24305點。國企股(H股)跌89點或-0.9%，為9789點。

綜合企業類股領跌最多，跌1.3%，其中太古公司更跌近3%，領跌藍籌股，目前暫跌2.2%。

22日晚間傳出中興通訊大股東減持約2000萬股A股的消息，中興以簡式權益變動報告書的方式說明，經計算總計套現8億元人民幣。中興今晨於港股暴跌5.7%，暫報23.6港元。

騰訊高開1.2%，報480港元，隨後更上漲1.5%，暫報481港元，創上市以來新高，分析師表示，騰訊在過去兩年股價走出V字型，騰訊從遊戲服務走出來，業務更加多元，新的組織架構轉向金融科技與企業服務，以及利用社交平台賺取廣告收入。騰訊從三月中旬的低點，至今股價已反彈45%。近期布局電商平台的騰訊，分析師預期仍有上漲空間。

(時報資訊)