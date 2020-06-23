連鎖餐飲集團乾杯（1269）今日召開股東常會，通過2019年財報及盈餘分配案，決議配發每股現金股利2元。展望後市，集團以穩健原則力抗新冠肺炎疫情逆風，5月起消費已見回溫，將致力發揮企業優勢，持續在變動環境中穩健追求進步及成長。

乾杯2019年合併營收創28.97億元新高，年增19.58％。毛利率55.92％、營益率7.01％，分創近3年高點及歷史次高。不過，因認列閉店費用致使業外轉虧，拖累稅後淨利降至0.92億元，年減2.26％，每股盈餘（EPS）4.97元，但仍雙創歷史第3高紀錄。

乾杯去年在台灣開設高價品牌和牛47、麻辣45，並拓展新形態黑毛屋，合計新展4店。中國大陸則持續快速拓點，進軍北京及重慶，合計插旗5城市、新展5店。帶動去年台灣營收18.81億元，年增7.54％，中國大陸營收10.15億元，年增達50.85％。

同時，乾杯決定改採精實策略，去年積極調整品牌、對門市汰弱留強。除了鍋物品牌「黑毛屋」轉型發展外，並於去年底出售經營宮武讚歧烏龍麵、KUA`AINA夏威夷漢堡的全資子公司乾杯速食，以全力拓展牛肉核心事業，目前台灣共32家店、中國大陸12家店。

乾杯指出，雖然因處分子公司，而使總店數較去年同期減少12家，但在汰弱留強成果顯現下，未受新冠肺炎疫情影響的1月營收仍與去年同期相當。受疫情衝擊、中國大陸門市恢復營運較晚影響，2月起營收明顯轉弱，但5月已見明顯反彈，兩岸營運逐步走出谷底。

乾杯上半年營運以「穩健」為目標，審慎看待後市、延緩展店計畫、管控各項費用，並朝縱向深化教育、滲透牛肉事業發展核心知識給予全體員工，同時橫向開發新商機，布局外送、外帶、食品零售等市場，看好隨著消費力度回溫，將帶動營運逐季轉強。

(時報資訊)