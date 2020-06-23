味全(1201)今日舉行股東會通過每股配息1.33元，總經理張教華自豪的說，首季台灣已轉虧為盈了，所有的運作和財務指標都健康發展，若以前3月表現來看，可以說是「太陽出來了！」。他說，希望3年後，台灣區營收規模及獲利表現可以重返2013年最高峰！

在大陸區方面，去年表現的也不錯，不過，受到疫情大幅的衝擊，消費者的觀念及行為都有所改變，張教華說，大陸區前5月營收約衰退13~14%左右，其中以業務通路衰退17%最多，消費品約衰退12%。現在疫情趨於緩和，而7~10月進入消費旺季，全年度應該還是呈現小幅成長的格局。

味全廣州廠將會在8月投產，至於產能有多大目前還沒有詳細的規劃，品類將以酸奶、乳酸菌等，至於蘇州廠，將會在2022年的3月投產。大陸區1月底就有疫情的出現，這個影響非常深遠，商業活動幾乎停擺，消費行為改變，使得大陸區前5月營收是退的。現在疫情緩和公司積極在通路及產品方面做重整，將會加強電商的經營，未來品牌策略也會往高端市場來規劃。

張教華表示，2019年再度擔任總經理，工作上第1階段是品牌品類重新整合、重新確認品牌策略、提升團隊專業能力，今年進入第2個關鍵期，要發揮銷售成長動能，希望今、明年讓品牌持續正向發展，接下來第3階段則是要讓味全「重返榮耀」，回到2013年營收、獲利的高峰時期。

味全2019年營收202.28億元，年增4.1%，稅後純益13.49億元，每股純益2.67元，食品本業虧損2.6億元，較2018年減虧了1.71億元。

(時報資訊)