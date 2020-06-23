高雄市長韓國瑜罷免案落幕，民進黨新北市黨團今在議會質詢市長侯友宜看法，質疑「韓國瑜自稱高雄第一，新北市有沒有信心贏過高雄？」侯表示，每個城市從都會型態、人口、預算都不一樣，只有自己跟自己比，才能愈來愈好；黨團追問參選2022總統一事，侯友宜說，「我今天還是新北市長，明天還能不能呼吸我都不知道，會繼續在現有的位置努力。」

民進黨新北市議員林銘仁今在議會質詢表示，侯友宜以新任首長之姿奪下遠見雜誌五星市長評鑑，也是國民黨的當紅炸子雞，未來更是代表國民黨參選總統的第一人選，韓國瑜對新北的第一名卻不以為然，質疑高雄有很多第一名，到底誰才是吹牛大王？

林銘仁向在場局處首長提問，自認表現比高雄好的舉手，在場無人舉手，林銘仁質疑「侯友宜沒信心，你的局處首長更沒信心！」

侯友宜表示，他做所有工作都有信心，但沒有所謂「第一」，只有把市民放在心中第一位置，所有評價都虛心接受，韓國瑜跟他的團隊在高雄很認真、很努力在做事，很多調到高雄的前新北同仁都很認真，但認真是否能獲得市民肯定，透過這次罷免案都可以了解。

侯友宜指出，每個都會區形態、人口、預算都不一樣，只有自己跟自己比較，才能愈來愈好，他會虛心接受民眾批評，若有做得不好、立即改進，做得好就要比好還要更好，「我會用這樣的心情警惕自己，繼續做得更好。」

民進黨新北市議員周雅玲追問，是否角逐2022總統大位？侯說，「我今天還是新北市長、還能努力多久，明天還能不能呼吸我都不知道。」

(中時 )