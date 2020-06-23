台南市政府消防局第2大隊23日於官田區葫蘆埤辦理消防人員船艇操作及救生訓練。（台南市政府消防局提供／劉秀芬台南傳真）

台南市政府消防局第2大隊23日於官田區葫蘆埤辦理消防人員船艇操作及救生訓練。（台南市政府消防局提供／劉秀芬台南傳真）

炎炎夏日暑假快來了，戲水人增多，加上汛期將至，台南市政府消防局第2大隊23日於官田區葫蘆埤辦理消防人員船艇操作及救生訓練，有麻豆、下營、六甲、官田、玉井、楠西、南化等分隊消防人員共約為110人參加。

第2大隊大隊長丁春能表示，轄內嘉南大圳、埤塘、野溪多，為強化大隊同仁船艇操作人員技能與應變能力，特辦此教育訓練。

本次操作教育訓練由麻豆分隊激流搶救教官沈孝諭擔任指導教官，主要講解船外機操作要領、救生裝備使用要點及安全注意事項與實際操作演練，期使全體人員更加熟練操作技能並能確保本身的安全。

丁春能呼籲家長，暑假期間要特別注意孩子的動向，從事水上活動，要選擇有救生員之安全水域或游泳池，不可前往公告禁水戲水之區域，以免發生憾事，請家長們一起來為孩子的安全把關。

消防局也提醒民眾，牢記救溺自保5步驟，依序為：叫（大聲呼救）、叫（呼叫119、118、110、112）、伸（利用延伸物如竹竿、樹枝等）、拋（拋送漂浮物如球、繩、瓶等）、划（利用大型浮具划過去）。

(中時 )