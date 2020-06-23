阿里巴巴旗下阿里雲22日宣布，將在本財政年度投資人民幣（下同）20億元，賦能全球夥伴在疫情過後加快創新步伐，將協助提升夥伴數位化能力，與他們攜手推出新產品和解決方案。

阿里雲表示，在2019年透過全球合作已經推出逾2千個混合雲項目，助力客戶加快數位化進程，節省數以千萬計的營運和基礎架構成本。有鑑於客戶上雲後仍需要全面提升數位能力，阿里雲與全球夥伴攜手策劃了3千多個線上課程，以便客戶可以加深了解並從成功的業務場景中吸取經驗。

阿里雲稱，未來將引入更多獨立軟體供應商（ISV）、受管服務供應商（MSP）和系統集成商（SI），擴充自身平台上的產品和服務。

阿里巴巴集團副總裁、阿里雲智能銷售管理與生態發展部總經理郭繼軍表示，這項投資反映了我們致力協助合作夥伴將業務與阿里雲整合，共同為全球雲產業創造更大價值。目前阿里雲有近萬名全球夥伴，服務35萬多家商業客戶。

(工商 )