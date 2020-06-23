特斯拉股東會將延到9月15日舉行 10:392020/06/23 工商 蕭麗君 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 特斯拉執行長穆斯克22日在推特中宣布，公司股東會已確定將延到9月15日舉行。該公司兩天前曾指出，受到疫情影響，原本預定在7月7日召開的股東會將改期。 特斯拉目前正面臨代理顧問公司Glass Lewis與機構投資人服務公司的壓力。兩者均敦促股東投票反對讓特斯拉董事長丹霍姆（Robyn Denholm）繼續連任。 這兩家公司除了擔憂丹霍姆領導能力不足，此外她在任職董事長期間的薪酬過高，也令人質疑她能否確實的對特斯拉管理階層發揮其監督力量。 (工商 ) #特斯拉 #股東會 #延到 #董事長 #丹霍姆 也許您會感興趣 財經熱門新聞 驚！台積老將投靠陸廠不想幹了 內行人驚爆內幕 - 財經 基金經理人用人頭戶炒股！統一投信總座遭停職 - 財經 - 工商 第二波疫情來真的！美韓全面備戰 - 財經要聞 - 工商時報 除權息撈錢季！這8檔ETF連續8年100％填息 - 財經 聯發科獲華為等三大陸廠力推 高通日子難過了 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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