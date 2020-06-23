特斯拉執行長穆斯克22日在推特中宣布，公司股東會已確定將延到9月15日舉行。該公司兩天前曾指出，受到疫情影響，原本預定在7月7日召開的股東會將改期。

特斯拉目前正面臨代理顧問公司Glass Lewis與機構投資人服務公司的壓力。兩者均敦促股東投票反對讓特斯拉董事長丹霍姆（Robyn Denholm）繼續連任。

這兩家公司除了擔憂丹霍姆領導能力不足，此外她在任職董事長期間的薪酬過高，也令人質疑她能否確實的對特斯拉管理階層發揮其監督力量。

(工商 )