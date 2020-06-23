大陸網路雙雄市值排名再次互換，騰訊股23日早盤股價不斷走高，現漲3.54％報491港元，總市值達到4.69兆港元，再次超越對手阿里巴巴成為大陸市值最高的企業。

阿里巴巴23日開盤一度下跌，但隨後走勢反彈走強，現漲1.78％報216.8港元，總市值為4.65兆港元。

(工商 )