台中市政府警察局第四分局大墩派出所警員林偉翔與張晉榮，日前11時許擔服巡邏勤務，接獲民眾報案稱於五權西路與文心路口，所駕駛車輛故障冒煙停置在道路旁需要員警協助，員警獲報後立即趕往現場，見一名40歲的女性黃姓駕駛慌張不知所措，警員快步趨前關心。

警方指出，巡邏員警靠近之際發現該車引擎蓋突然大量冒出白煙與陣陣燒焦味，二位員警見苗頭不對，張員趕緊將黃姓駕駛人拉至安全處並通報119派遣消防車前來協助，林員立馬快步衝入店家借用滅火器，說時遲，那時快，該車已冒出火焰開始燃燒。

林姓員警不畏火勢二話不說，馬上拉開插梢，將滅火器之皮管噴嘴朝向火勢方向噴撒乾粉，果然在林姓員警即時噴撒後，該車火勢迅速撲滅，遏止火勢的蔓延，所幸只是虛驚一場無人受傷！黃姓駕駛人事後十分感謝警方的協助，表示若非警方及時趕往現場處理，恐怕後果不堪設想，對於警方為民服務的精神給予高度的肯定與讚許。

大墩派出所長葉信良說，本次執勤同仁明確並快速的處理，值得讚賞，並有效提升警察形象。在此呼籲民眾平時要注意車輛保養，尤其十年以上老車若有任何異常應立即尋求專業人員檢查以確保行車安全，若在路上遇有緊急危難狀況或有需協助情事，可即撥打「110」電話向警方求助。

(中時 )