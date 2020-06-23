歷年印尼台灣高等教育展均輪流在印尼雅加達、泗水、棉蘭等各大城市舉辦，今年因為遇到新冠肺炎疫情，在6月20日以線上方試辦理，

共有27所台灣大學校院共同參與，成功吸引約千名印尼學生報名參加。

近年印尼學生來台就學人數逐年增加，自2013至2019年在台大專校院印尼學生人數已躍升4倍多，依據教育部統計處公告資料，2019年大專校院印尼學生計1萬3907人，是我大專校院境外生第4大來源國或地區。

6月20日的印尼台灣高等教育展開幕典禮，教育部國際及兩岸教育司長畢祖安及亞洲大學校長蔡進發致詞。畢祖安表示，在這次疫情，各校配合中央流行疫情指揮中心政策，積極進行校園防疫措施，提供學生安全的學習環境，在政府、醫護人員及各界的努力下，台灣成功的防疫經驗獲得各國讚譽。

他並指出，在教育部新南向人才培育計畫推動下，109學年提供37個台灣獎學金名額給印尼學生來臺攻讀學位，以及17個華語文獎學金名額鼓勵印尼學生來台研習華語文。108學年有44名印尼大學講師獲得新南向培英專案獎學金來台攻讀碩博士學位。

線上教育展由各校介紹學校的優勢與特色，學生可依個人興趣參加有意申請入學的學校場次，活動也安排問答交流時間，讓學生可直接向各校代表諮詢，獲得來台就學的最新訊息。據統計， 本次報名線上教育展的印尼學生來自近20所與台灣交流頻繁的印尼知名大學。

(中時 )