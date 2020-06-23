張清芳與「銀行投資之父」宋學仁結縭15年、育有2子，婚後為了家庭淡出演藝圈，並搬到香港定居，而即便如此，她仍連年堅持籌辦「國際護師節公益演唱會」，總精心準備上好的禮物酬謝為公益獻唱的歌手們，而禮物所費不貲，但宋學仁出手大方全買單。

去年張清芳照慣例籌辦公益演唱會，邀請黃品源、艾怡良、徐嘉瑩等知名藝人開唱，為此準備了訂製的法國香檳作為禮物，感謝眾人共襄盛舉，這筆花費約6位數，張清芳笑著透露是老公買單。

至於當天張清芳穿著爆乳禮服出席，說穿這樣老公不會在意，但黃子佼開玩笑坦言：「她老公真的不太開心」，但也說她是為了做公益才穿這樣，所以OK的，然張清芳受訪時說過，其實老公宋學仁唯獨支持她帶孩子，其他任何事他都不支持，足見觀念比較傳統保守，如今離婚，聲明中也言明雙方做了15年夫妻，仍「無法克服雙方的差異性」，未來只共同當孩子們的父母，夫妻情則就此了結。

(中時電子報)