華航（2610）23日召開股東會，公司董事長謝世謙指出，這次新冠肺炎疫情讓全球大型航空公司相繼傳出申請破產或紓困等，華航很幸運有18架全貨機，讓現金流有主要來源，公司的員工減薪減班到今年7月底為止，對裁員不做任何考慮，新機引進計畫不變，目前所知飛機交易金額沒甚麼改變，如果有公司會要求重新協商。

對於股東詢問為何去年公司有虧損，董監事酬勞來提高，公司方面說明，主要是前董事長退休，另因董事酬勞15年未調，去年每人每月車馬費調高1萬元。

對於股東質疑公司毛利率低於同業許多，薪資支出卻高很多，在虧損情況下還提高薪資，公司應有客貨訂價系統，並認為不應大幅擴充機會，現在業界都在縮減機隊或延後交機時間，華航是不是應該重新檢討租購計畫。

謝世謙說明，今年原就規劃引進客貨訂價系統，因疫情拖延，近期商務人士來台放寬，系統供應商亞瑪迪斯本月就會從新加坡派員來台，今年會完成建置。擴充機隊部分，租14架買11架A321neo窄體機計畫主要是要汰換現有737-800系列客機，近洋線寬體機租購計畫則重新檢討。

小股東表示公司如果要改名，費用必須由政府支付，不能用股東的錢，謝世謙表示改名要經法定程序，目前沒有在談，董事會也沒有提案。

華航去年營收1,684.44億元，稅前虧損0.97億元，淨損歸屬母公司業主近12億元，每股虧損0.22元，不配發股利。

(工商 )