中美摩擦下，全球知名短影音平台TikTok受到美國放大鏡檢視，TikTok為此也訂定套資安規劃，包含在美國打造資安基礎設施、招聘資安專家等措施來改善安全規劃。

TikTok指出，公司首席資訊安全長 Roland Cloutier與資安團隊於近幾個月訂定了一套資安規劃，包括打造一流的資安基礎設施、建立頂尖的透明度及可信度，並與第三方專家與監管機構合作三大主軸。

TikTok稱，將聘請全球頂尖的資安專家加入TikTok，同時也持續擴張在加州和華盛頓特區的資安團隊，目標在今年年底於美國招聘100名資安、數據和隱私保護專家。TikTok強調，正在打造一個全球資安部門，在服務範圍的所有市場中進行在地部署。

TikTok母公司字節跳動是大陸當前最知名的獨角獸，旗下如TikTok等產品在海外市場發展快速，不過面對海外市場對中資產品的資安疑慮，字節跳動陸續有聘請海外高管、分拆大陸與海外兩塊業務的消息。

(工商 )