NBA復賽日期底定，聯盟即將開放各隊進行戰力補強，根據最新消息指出，待業一年的34歲老將布魯爾（Corey Brewer）決定和沙加緬度國王簽約，如果成真，這也是他相隔一年後再度回到國王效力。

據《The Atheletic》記者查蘭尼亞（Shams Charania）消息指出，目前是自由球員的布魯爾決定在聯盟開放各隊進行補強時和國王簽約；查蘭尼亞進一步表示，其實仍有不少球隊提出報價，但布魯爾始終選擇回到沙加緬度。

事實上，布魯爾去年球季結束後就處於待業狀況，距離他上一次在NBA出賽已經是去年4月11日的事情，而他上一個東家正好就是國王，當時球團接連與他簽下兩份10天短約，之後便轉為正式合約，讓他一路待到球季結束。

布魯爾在2018-19年賽季為國王出賽24場比賽，場均出賽14.7分鐘，繳出4.1分和2.5個籃板成績單。

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(中時電子報)