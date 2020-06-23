民進黨立委高嘉瑜唱《一剪梅》。（圖／摘自高嘉瑜臉書）

民進黨立委高嘉瑜歌藝驚人，以破音、走音的歌喉闖出名號，先前參加畢業典禮獻唱《隱形的翅膀》，逗得全場大笑，這次她挑戰《一剪梅》，才短短兩句，就引發網友熱烈迴響。

高家瑜昨（22）日在臉書表示，最近YouTube上突然出現各種「+<><版（嘉瑜版）」隱形的翅膀，大家終於發現，「不是我不會唱，而是我已達到音樂的最高境界，就是自成一格」，且已進階到一剪梅。

高嘉瑜PO出大唱一剪梅的影片，才開口唱「雪花飄飄，北風蕭蕭」8字，一旁就有人喊說不要唱了，影片也引發網友熱議，表示「妳是創作型歌手，每首歌唱起來都像新歌」「哇，老歌新唱，果然不同凡響」「越來越變本加厲了」「這歌聲實在是太令人印象深刻了」「凶器啊...國家武器之首果然不能開玩笑」。

另外，也有人說「雖然歌聲不好 但的確是腳踏實地的人」「好想現場看嘉瑜開演唱會，聽足兩個小時才過癮」「雪花飄飄那裡，我的魂魄也差點漂走了」「我在顧小孩，小孩聽到你的歌聲後，哭了」。

(中時電子報)