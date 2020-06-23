端午佳節將至，臺中市警察局刑事警察大隊警犬隊，特別準備了狗狗專用的粽子犒賞警犬們。（圖／中市警犬隊提供）

端午佳節將至，臺中市警察局刑事警察大隊警犬隊，特別準備了狗狗專用的粽子犒賞警犬們。（圖／中市警犬隊提供）

端午佳節將至，家家戶戶聞粽香，臺中市政府警察局刑事警察大隊警犬隊，特別準備了狗狗專用的粽子犒賞平時辛勤工作的警犬們，並拍成逗趣的影片給民眾分享。影片中警犬Pinky與Ninja穿著制服，在領犬員王玉德與張煒堃的配合演出下，以擬人的方式聊天吃粽子，令人直呼超可愛，沒想到平時看似嚴肅的警犬們也有逗趣的一面。

臺中市政府警察局警犬隊成軍迄今已2年多，其中擔任偵爆及防衛工作的比利時狼犬Ninja是警犬中的大學長，除協助攻堅並破獲數件槍砲案外，更因帥氣外表擁有不少死忠粉絲，短片中警犬與領犬員無懈可擊的默契，不難窺見警犬隊平時精實的訓練及默契的培養。

由於警犬工作不單僅場所安全維護，亦須支援他單位執行槍砲、毒品搜索、臨檢等勤務，出勤時需高度配合領犬員指令；考量犬隻特性，領犬員平日的訓練常以寓教於樂的方式進行，讓這些治安小尖兵們透過各式各樣精心設計、看似遊戲的訓練過程達成工作目的，讓犬隻享受工作的樂趣並得到成就，並從中培養犬隻與領犬員的感情與默契。

(中時電子報)