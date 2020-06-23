高雄市長補選登記24日截止，民進黨確定由前行政院副院長陳其邁再戰，國民黨部分，雖表態者眾，但仍未推派出人選。對此，前國民黨立委陳學聖認為，國民黨若不按牌理出牌，提出罷免無效之訴，雖會被罵到臭頭但劇情會瞬間逆轉，結局將沒人敢預料。他也直言，碰到民進黨這種政黨，還和它玩溫良恭儉讓，真的是自尋死路。

明天的國民黨會有狼性，不按牌理出牌出牌嗎？陳學聖在臉書指出，最好看的戲劇，就是結果出乎意料之外，但細思後，又發現它完全符合人性！他說明天高雄市長補選登記截止，陳其邁當天會去登記，國民黨好像在行動中常會之後公佈人選，也同時去登記。若國民黨推出的人選，並未出人意料之外，只是要訴諸團結，訴諸同天登記，形成政黨對決形勢，這戲碼後面劇情發展大概可以猜到結果，自然激不起熱情，選舉的過程真的只變成了一個過場。

陳學聖表示，萬一國民黨不按牌理出牌，真的提出罷免無效之訴，雖然會被罵到臭頭，可是劇情瞬間逆轉，變好看了，因為真的用時間換取了空間，結局沒人敢預料了。他說國民黨很多傳說中的戰神都來得及遷戶口，坊間也會開始熱議，賭盤搞不好也蠢蠢欲動，因為國民黨變了，變的有狼性了，不再是排排隊、聽話，任人宰割的羔羊。但陳其邁一定最不爽，一定覺得被一支針瞬間消風了，民進黨一定也群起攻之，說國民黨不信守承諾，沒有道德。

陳學聖直言，看看這次監察院提名，民進黨玩掉黃健庭、陳伸賢，但它要的陳菊院長、其他委員一個都沒少，「碰到這種政黨，你還和它玩溫良恭儉讓，真的是自尋死路」。

(中時電子報)