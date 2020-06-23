鴻海（2317）今（23）日召開股東常會，董事長劉揚偉表示，目前集團毛利率近6％，上任後設定至2025年提升至10％的目標，預期透過F1.0現況優化可提升1個百分點，而F2.0數位轉型及F3.0轉型升級效益，預期可在2023年開始看到成績。

鴻海股東在會中提問，電子代工業多半是「毛三道四」，未來規畫以什麼方式來提升集團的毛利率？而面對4G升級5G的發展趨勢，集團針對電動車、物聯網等產品，是否有措施掌握契機，進而帶動集團成長。

劉揚偉對此表示，在接任董事長後，設定2025年將毛利率自目前的近6％提升至10％的目標，集團將透過F1.0現況優化、F2.0數位轉型、F3.0轉型升級等措施致力提升表現。其中，預期透過F1.0現況優化，可提升1個百分點至近7％。

至於透過F2.0數位轉型，以及投資電動車、數位健康、機器人等3大產業，人工智慧、半導體、新世代通訊技術等3大技術的「3+3」重點產業的F3.0轉型升級，劉揚偉預期，在歷經1、2年的準備後，可自第3年（即2023年）起開始看到成績。

針對5G商機，劉揚偉認為，5G具備的高速、低延遲、廣連結3大特性，使很多應用得以實現，如手機可自然從4G升級至5G，智慧製造方面亦可透過5G做到許多過去無法做到的功能。

劉揚偉表示，在鴻海F3.0轉型升級鎖定的上述三大未來產業中，電動車是5G非常重要的應用之一，除了車輛外，相關基礎設施都會應用到5G，機器人也會運用5G的低延遲特性。鴻海希望透過加強布局投資，藉此擴充在5G方面的業務貢獻。

(時報資訊)