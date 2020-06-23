昨夜美股由科技股領軍，帶動三大指數齊揚、那指再創新高，帶動今早日韓股市雙雙開高，台股在昨日由聯發科(2454)市值衝破9千億元領軍上攻後，今早開盤攻勢持續，包括台積電(2330)、面板雙虎等都聯袂上揚，拉抬指數最高來到11679.4點，惟端午長假將至、5月失業率升至4.07％近8年同月最高，及美中日等國二度疫情隱憂等雜音干擾，加上美股期指早盤急跌引發亞股賣壓湧現，聯發科及大立光(3008)盤中一度嚇跌翻黑，拖累大盤指數也同步轉綠、一度被逼退至11530.85點，所幸老大哥台積電穩住軍心，多空一路激戰約10分鐘後，回到平盤處對峙後又向上拉升。

盤面上，科嘉-KY(5215)Q2看好、今年全年度營收有機會挑戰歷史新高，今日鎖在漲停板116.5元；友訊(2332)多頭肯定經營權之爭落幕，股價鎖在16.75元，買單高掛1.2萬張；美時(1795)戒毒癮藥、血癌藥增溫，今年營收動能強，今早帶量漲停鎖死，攜手國光生(4142)、杏輝(1734)等續領生醫族群；鴻海(2317)今股東會，外資昨日轉為買超近2000張卡位，早盤一度突破80元，創近4個月高點，走勢相對穩健。而聯發科在昨日市值衝破9千億元，登台股第三大權值股後，今略顯疲態，股價開高後震盪走低，盤中於平盤處狹幅整理。

分析師表示，疫情增溫，又逢端午連假，台股短線波動恐將加刻，若以長期來說，聯準會支持經濟立場堅定，資金行情將持續發酵，解封概念股如觀光、腳踏車等及後華為時代的IC設計潛力受惠族群可留意。

(時報資訊)