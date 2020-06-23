面對全球製造業變局，「2021年台北國際工具機展(TIMTOS 2021)」主辦單位外貿協會繼推出「TTS線上專業展系列報導-機械專輯」及機械線上聯展後，今(23)日於外貿協會TTS D’Channel再推出線上國際論壇(Online Webinar)，邀請來自新加坡、德國及美國的專業媒體記者及產業專家，共同分享疫情後於東南亞、歐、美當地市場產業現況與未來發展預測，資訊即時豐富。

2019年台灣為全球第五大工具機出口國，產品外銷超過130國，出口額達30.63億美元，主要應用在汽車、航太及電子製造業等。然而，受新冠肺炎疫情衝擊，全球各國施行交通及人流管制措施，導致汽車銷量大幅下降，航空業也受創甚深。

本次論壇以「TIMTOS X Machinery Industry Market Insight Talks」為題，邀請亞太金屬加工設備新聞與亞洲工業汽車雜誌(Asia Pacific Metalworking News & Industrial Automation Asia magazine)發行人Kenneth Tan、德國媒體mi connect線上雜誌主編Gabriel Pankow與美國印第安那研究機構(Indiana Research Institute)首席顧問Michael Vaughn參與分享。

發行人Kenneth Tan就東協汽車製造業及新加坡航空維修的發展興盛(MRO，Maintenance, Repair & Operations)深入剖析，提供工具機業者即時客戶端資訊。主編Gabriel Pankow則探討疫情爆發前後德國工具機產業的狀況，並說明部分產業可持平甚至逆向成長，最後帶出德國與歐洲在後疫情時代走向復甦的因應之道。首席顧問Michael Vaughn指出疫情衝擊全球製造業供應鏈，亦重創美國經濟，此時機也讓美國製造業思考重新布局，避免過度倚賴海外供應與資源，及保持靈活彈性的必要，美國為全球第二大工具機消費國，同時也是我國工具機第二大出口國，來自美國的第一手觀察對台灣廠商尤具市場參考價值。

「2021年台北國際工具機展」將於3月15日至20日於南港1、2雙館及世貿一館登場，展示攤位數達7,000攤，將穩居全台規模最大的國際專業展，主辦單位外貿協會將持續推出系列線上活動，串連全球工具機產業鏈。

(時報資訊)