中國華南暴雨不止，甚至有擴大趨勢，昨日(22日)重慶出現80年來最大水災，其他地區更是傳出有人傷亡。

消息指出，因暴雨關係市場需求下降，中國鋼廠產能利用率從92.35％降至91.54％，連帶減少鐵礦石需求，並且增加庫存，使得國際鐵礦石價格下跌。

周一(22日) 報價，62%國際鐵礦石價跌1.5美元，報每公噸101.5美元；65%國際鐵礦石價跌1.5美元，報每公噸114美元；58%國際鐵礦石價跌1.3美元，報每公噸92.15美元。

大連期交所鐵礦石跌2.2％，至754元人民幣，焦煤跌1.0％，至每噸1,177元人民幣，焦炭跌0.4％，至每噸1,954元人民幣；上海期交所熱軋卷跌0.4％至每噸3,631元人民幣，不銹鋼漲0.8％，至每噸13,205元人民幣，熱軋卷跌0.4％至每噸3,631元人民幣。(商品行情網)

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