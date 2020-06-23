三陽工業(2206)今日召開股東會，完成董事改選，並通過108年度盈餘分派案，決議每股配發1元現金股利。股東會後隨即召開董事會，會中推選吳清源續任董事長，帶領三陽持續轉型拚營運。

三陽工業去年本業及業外皆有所成長，今早股東會通過108年財務報告，合併營收333.83億元、年增6.09%，淨利21.92億元、年增66.93%，稅後每股盈餘（EPS）2.71元。

吳清源強調，過去3年任內致力推動四改，即車架平台整合、引擎平台整合、零件中心建立及市場通路改善，以及三共概念，亦即協力廠商共同設計、共享利潤、共榮共存的概念，未來將深化雙質雙量的目標，在品質、體質方面提升，讓車種品質夠好、提升高價車種數量，才能為公司創造更大利潤。

三陽去年推出高性能旗艦跑車DRG155及國民經濟車款VIVO125，自上市即成高階及平價市場熱賣機種，因新車銷售效益帶動108年本業獲利上升至4.5億元，相較107年的小虧轉佳。業外方面受惠處分內湖安康段土地、廈門金龍股權等，業外淨利達19.59億元，年增6.91億餘元。

本次股東會亦完成第26屆董事改選，當選名單與上屆董事名單相同，6席董事為吳清源、吳麗珠(千景投資)、姜禮禧(千景投資)、黃裕昌(兆耀投資)、張德清(兆耀投資)、田人豪(兆耀投資)。獨立董事3席，分別是施中川、謝志鴻、姜震。

本次董事任期自109年6月23日至112年6月22日止，股東會後隨即召開董事會，會中推選吳清源續任董事長，帶領三陽持續轉型，追求營運成長。

(時報資訊)