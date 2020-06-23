鴻海（2317）今（23）日召開股東常會，通過2019年財報及盈餘分配案，決議配發每股現金股利4.2元，以今日平盤價78.9元計算，現金殖利率約5.32％。展望今年，集團將持續求新求變，透過3階段措施持續轉型升級，提升集團營運績效。

鴻海2019年合併營收創5.34兆元新高，年增0.93％，但歸屬母公司稅後淨利1153.08億元，年減10.66％，為近6年低點，獲利「3率」毛利率5.91％、營益率2.15％、淨利率2.16％均創新低。不過，由於股本減少，每股盈餘（EPS）8.32元，創近3年高點。

鴻海董事長劉揚偉在營業報告書中表示，去年外有中美貿易大戰、內有公司領導團隊接棒，內外均處於高度變動時期，對集團是相當不容易的一年。所幸在創辦人郭台銘打下的紮實基礎下，鴻海面對充滿挑戰的一年，仍繳出營收創新高的成績單。

對於上半年新冠肺炎衝擊全球，劉揚偉表示，儘管疫情對全球經濟帶來挑戰，但鴻海向來認為任何一個時刻都可以是「最壞的時代，也是最好的時代」，對此從一開始的核心製造技術，到近年積極網工業互聯網發展，與致力資通訊科技領域研發，成績都有目共睹。

劉揚偉強調，集團仍持續求新求變，從原本的「勞力」密集為本體質，脫胎換骨為以「腦力」密集為主結構，因此依循F1.0現況優化、F2.0數位轉型、F3.0轉型升級等看似有別、實則合而為一的道路，朝「好、還要更好」目標大步向前。

劉揚偉指出，去年針對現有業務，已宣示分工、分享、興利、除弊等F1.0四大重點，目前均已產生成效。其中，分工、分享協作已在疫情時期發揮功效，透過在採購流程中導入系統化機制，亦達成興利及除弊效果。

在F2.0數位轉型方面，鴻海善用數位科技使整體營運更有效益，並著手建立各種大數據庫，形成自動化智能決策流程。劉揚偉指出，去年9月已從其中1個次集團開始試行，1年來已有相當不錯成效，預計將在5年間陸續推廣至整個集團。

至於F3.0轉型方面，鴻海設定投資電動車、數位健康、機器人等3大產業，以及人工智慧、半導體、新世代通訊技術等3大技術的「3+3」重要發展策略，並於年中成立鴻海研究院，下設5大研究所，提供前瞻支持5年後的成長計畫，以鞏固技術領域領先地位。

(時報資訊)