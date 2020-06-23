全球新冠肺炎第二波疫情蠢蠢欲動！除了美國上周連續兩日新增確診病例突破3萬、此外印度新冠死亡人數也創單日新高、韓國也首度承認第二波疫情已經爆發。不過，白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）認為，美國並未爆發第二波疫情，不太可能再出現全國性封鎖。

CNBC、路透報導，儘管最近幾個州又出現疫情，但庫德洛認為，最近發生的疫情只集中在少數的「熱點」，包含佛羅里達州、亞利桑那州和內華達州，目前政府已經知道如何應對疫情，他並不擔心病毒再度廣泛傳播。

美國國會已經通過三項法案支撐經濟，目前正與白宮協商另一個刺激方案，暫稱「階段4」，庫德洛指出，「階段4」的內容暫未決定，眾議院、參議院和白宮可能會在7月休會後，協調新的經濟紓困措施。他透露，總統川普提過有意減稅。

然而，庫德洛發表此言論的前一天，白宮貿易顧問那瓦羅表示，川普政府正在為新一波疫情做準備。

(中時電子報)