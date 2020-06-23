球員工會拒絕60場復賽提案，大聯盟接到通知後今（23）日發表正式聲明表示失望，但仍朝著球季復賽做準備；並且要求工會在美東時間23日下午5點以前回覆兩個問題，如果都獲得正面回應，即可進一步安排賽程。

這兩個問題是：第一，工會能否同意在7月1日讓球員向各球隊報到並恢復春訓；第二是工會能否同意官方版的《操作手冊》，其中包含必要的健康和安全規定。

大聯盟聲明中並提到60場復賽方案的具體內容，強調對於球員確實有不少好處，包括：

1.使用DH制兩年。

2.今年季後賽保證薪資2500萬美元。

3.有3300萬美元預付薪資，可讓球員實際獲得的薪資增加到原本薪資的61％。

4.球員總收入大約為按實際比賽場次比例分配到的104％。

5.在過去兩天裡，大聯盟同意2021年刪除擴大季後賽，以免增加新冠疫情感染的可能性。

大聯盟在聲明中說，球員工會否決復賽提案後，上述的提議都已失效，今年球季復賽將回到3月26日雙方協議之下進行。

(中時 )