難道是防疫鬆綁後的後遺症，臨床醫師發現5月以來兒科急診諾羅、腸病毒等腸胃型感冒病號暴增50％，中山醫學大學附設醫院兒童急診醫師魏澤鈞指出，像腸病毒、諾羅、腺病毒以及日前高雄爆發群聚感染的鼻病毒都無法透過酒精或乾洗手消毒消滅，他也呼籲民眾展開防疫新生活，除了戴口罩外，勤洗手不能省，而且可以用肥皂濕洗手，就不要以乾洗手取代。

魏澤鈞解釋以酒精消毒只能殺死流感、新冠病毒等有套膜的病毒，但對於同樣以飛沫傳染的腺病毒、鼻病毒或是口糞傳染的腸病毒、諾羅等病毒由於都無套膜，酒精不能破壞病毒活性，所以要杜絕被傳染，徹底洗手就很重要，他也強調在今年2到4月新冠病毒疫情嚴重時，由於國人確實做到勤洗手、戴口罩，不但流感患者變少，連諾羅等病毒感染也變少。

進入五月後，由於天氣也轉熱，兒童急診也開始收治到腸病毒的小病患，連秋冬才是流行旺季的諾羅感染也變多了，因而魏澤鈞也呼籲家長要督促小朋友勤洗手。

(中時 )