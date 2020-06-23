夏天蟲子多，若不小心飛入耳朵，真的會嚇死人，兒科急診醫師吳昌騰分享，朋友的耳朵爬進蟲，自行用手挖，結果反而讓蟲更往裡面去，一下子就出現耳鳴、噁心，還會痛，到急診就醫後，順利取出蟲子，結果竟是隻「小強」。

吳昌騰在臉書分享，朋友邊哭邊求救，右耳爬進一隻蟲，起初覺得耳朵癢癢的，就用手和掏耳工具去挖，結果蟲沒出來，反而往更裡面去，才一下子，她就感覺耳鳴，像有人在耳邊敲鼓，耳朵裡面痛得要命，還出現噁心的感覺。

吳昌騰表示，聽完朋友的敘述後，只能請她盡快到急診就醫，後來，在耳鼻喉科醫師的巧手之下，終於順利取出這隻誤闖入耳朵裡的小蟲，才發現原來爬進去的是一隻「小強」，讓朋友嚇歪直問，怎麼會這樣？

吳昌騰表示，醫院急診常常可看到「耳朵進蟲子」的事情，特別在夏天更是常見，而爬進去的小蟲，從蚊子、蒼蠅、蜜蜂、蜈蚣到小強等，各種都有，只要你可以想像的到的，都可能出現在耳朵裡面。

吳昌騰指出，蟲子在耳道內爬行、飛動搗亂時，會引起耳鳴、疼痛等症狀，若觸及耳道深處的耳膜，還可能引起頭暈、噁心和嘔吐，且嚴重恐會引起耳膜外傷、損壞聽小骨，影響聽力。切記若小蟲爬入耳朵，千萬別亂掏，因蟲受刺激後，恐向內亂爬。

吳昌騰建議，若真有蟲飛進耳朵，可利用其向光性特點，在暗處用手電筒照耳道口，蟲見到亮光可能就會爬出來，另也可用無刺激性的耳用滴劑，靜置5到10分鐘看看，但若蟲子飛入耳朵後，感覺到「劇痛」的話，就要小心「耳膜穿孔」，需盡快就醫。

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(中時電子報)