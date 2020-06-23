最新一份民調，台中市在五都排名表現不俗，市長盧秀燕23日在台中市議會備詢前受訪表示，該民調有幾個面向，包括空汙整治、社福托育、交通經濟等，市府舉辦台中購物節、台灣燈會，加上陸續推動的重大建設，包括國際會展中心、綠美圖開工、大智路即將打通，讓市民有感；不論任何民調，她態度一貫秉持尊重、列入參考、繼續努力，讓施政貼近人民。

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(中時 )