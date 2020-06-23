台中市民調在五都表現不俗 盧秀燕：讓施政貼近人民 11:242020/06/23 中時 陳世宗 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台中市長盧秀燕指出，她的態度一貫秉持尊重、列入參考、繼續努力，讓施政貼近人民。（陳世宗攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 最新一份民調，台中市在五都排名表現不俗，市長盧秀燕23日在台中市議會備詢前受訪表示，該民調有幾個面向，包括空汙整治、社福托育、交通經濟等，市府舉辦台中購物節、台灣燈會，加上陸續推動的重大建設，包括國際會展中心、綠美圖開工、大智路即將打通，讓市民有感；不論任何民調，她態度一貫秉持尊重、列入參考、繼續努力，讓施政貼近人民。 ＃民調＃空汙＃社福＃交通＃經濟＃整治 (中時 ) #民調 #台中市 #人民 #經濟 #空汙 也許您會感興趣 寶島熱門新聞 首富豪砸2億娶女神 1年後離婚「敗光500億」家產 - 社會 韓國瑜解職後擺爛到現在！一圖讓高雄市民氣瘋：有人說路平是最基本的？ - 政治 「罷免黃捷」提案有變數？清捷隊驚爆真實情況！ - 政治 周二變天這裡有雨！端午4天連假天氣揭曉 - 生活 罷捷連署突破2.1萬 突宣布「收攤」？總部回應了 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。