台灣櫻花（9911）今（23）日召開股東常會，通過每股配發現金股利2.65元。台灣櫻花董事長張永杰在股東會後表示，櫻花在未來5-10年將持續進行新事業與新市場的投資佈局，尤其是「Sakura Water淨水專櫃」的通路佈點，今年目標預計開設超過200家通路據點，搶攻每年百億的淨水市場商機。

張永杰表示，過去一年來，台灣櫻花著眼「雙品牌經營策略」、「整體廚房事業的拓展與投資」及「生產效益的提升」等三大策略，反應在市場市佔率及經營績效上均有不錯的成長表現，締造去年合併營收達62.99億元，稅後淨利8.89億元，EPS4.06元，營收及獲利均為創歷史新高。

其中，廚衛電雙品牌市佔率達到46%，整體廚房透過新型態店格及零售模式重整；連鎖體系有雙位數的銷售成長；在生產效益上，透過不斷的精實優化，2019年毛利率達35.6%，創下近15年新高。

在轉投資事業-櫻花中國部分，近年三大經營策略「聚焦區域市佔，專精優勢產品利基」、「提升電商銷售佔比與線下空白區域代理化」與「削減固定成本，強化經營體質」。今年第一季雖因受新冠肺炎疫情影響，中國廚衛電市場低迷，預估下半年隨著疫情減緩，市場回溫後，長期獲利仍可樂觀期待。

台櫻櫻花未來5~10年投資佈局，主要從「新市場與新產品的商機開拓」 、「研發及生產佈建投資」及「智能化營運提升」等三方面進行。

在「新市場與新產品的商機開拓」的方面，台灣櫻花今年開始積極拓展全省「Sakura Water淨水專櫃」的通路佈點，今年目標預計開展超過200家，加上去年推出的淨水產品市場反應熱絡，有望在台灣超過100億商機的淨水市場中，逐步加大市佔率。

此外，去年底成立的「櫻花家居」事業，位於台中公益路的第一家旗艦館已於今年4月底開始試營運，預計第三季正式開幕；櫻花推估，台灣整體裝修市場規模超過1,000億，櫻花跨足家居事業，除櫻花本身服務力優勢，藉由過去建案經驗累積的房型庫、可設計/可製造/可銷售的智能營運模式，及為消費者由生活型態設計指引，均為櫻花家居主要核心競爭優勢。

(工商 )