中國平安旗下網路金融平台陸金所部署香港市場，近日已經獲得3張香港金融服務牌照，可正式向香港地區所有客戶提供線上投資理財和財富管理服務。

證券時報報導，陸金所控股旗下公司陸國際（香港）有限公司（簡稱「陸金所香港」）正式獲得香港證監會批復，取得第1類證券交易牌照。結合此前已獲得的香港證監會第4類就證券提供意見牌照、第9類提供資產管理牌照，陸金所香港可正式向香港地區所有客戶提供線上投資理財和財富管理服務。與此同時，陸金所控股旗下服務香港居民的線上財富管理平台「陸香港」APP預計將在8月上線。

報導稱，根據香港當地監管要求，想要在香港地區提供財富管理、資產管理服務的金融機構，都必須持第「1、4、9」三類牌照。

陸金所香港業務部負責人蔡華指出，獲取牌照後陸金所將直接在香港進行業務，新APP將引入港幣投資理財產品和更多美元投資理財產品。

(工商 )