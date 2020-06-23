白宮貿易顧問：中美貿易協議尚未終結 11:032020/06/23 工商 呂佳恩、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 白宮貿易顧問納瓦羅發稍早發聲明表示，中美貿易協議並未終結，「我的評論被瘋狂的扭曲了，我在訪問中所說的和中美第一階段貿易協議無關，此協議將持續地存在，我當時只是在談論因為中國隱瞞疫情使我們目前對中國共產黨缺乏信任這件事。」 美國總統川普稍早也在推特表示，「中美貿易協議是完整存在的，希望他們（中國）會繼續實踐協議裡的諾言。」 (工商 ) #中美貿易協議 #白宮貿易顧問 #終結 #協議 #中國 也許您會感興趣 財經熱門新聞 第二波疫情來真的！美韓全面備戰 - 財經要聞 - 工商時報 苦日子終結！華航全員減薪 董座謝世謙：7月結束 - 即時 1分鐘讀財經》第二波疫情來真的！美韓全面備戰 - 財經 專家憂心 股市恐將泡沫化 - 財經焦點 - 中國時報 白宮貿易顧問：中美貿易協議已結束 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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