白宮貿易顧問納瓦羅發稍早發聲明表示，中美貿易協議並未終結，「我的評論被瘋狂的扭曲了，我在訪問中所說的和中美第一階段貿易協議無關，此協議將持續地存在，我當時只是在談論因為中國隱瞞疫情使我們目前對中國共產黨缺乏信任這件事。」

美國總統川普稍早也在推特表示，「中美貿易協議是完整存在的，希望他們（中國）會繼續實踐協議裡的諾言。」

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