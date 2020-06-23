亞泥花蓮新城山礦場與原住民族之間的爭議未解，昨天亞泥發出新聞稿，表示會依原住民族基本法與太魯閣族進行諮商同意程序，願釋出最大善意溝通，但今天地球公民基金會在亞泥股東大會前召開記者會，呼籲亞泥勿操作兩面手法，同時要求民進黨政府盡速進行礦業法修法。

地球公民基金會今號召「反亞泥還我傳統領域自救會」、「Ayug部落會議」到亞泥股東會場國軍英雄館前召開記者會，表示樂見亞泥主動釋出善意，但請亞泥先將土地返還給太魯閣族，雙方才有機會進行諮商同意。

反亞泥還我傳統領域自救會長田明正表示，亞泥在花蓮新城山的礦場已距離太魯閣族部落不到200公尺，過去46年來族人長期忍受爆破的震動、粉塵以及輸送帶的噪音，先前雖進行三方會談，但在完成部落生活範圍的排水溝工程後，至今已停擺超過1年，呼籲亞泥釋出善意的同時也能放下身段，重視太魯閣族的生命安全問題。

自救會的婦女代表戴淑花則質疑，3年前亞泥曾登報表示會主動縮減礦區面積達40％，但至今仍未做到，這樣要如何讓人相信昨天發的新聞稿會履行？請亞泥先拿出具體行動將礦區縮減，並向太魯閣族的族人說明，礦產究竟要挖到何時？

地球公民基金會花東山林主任黃靖庭表示，按照《原基法》亞泥本來就有義務進行諮商同意程序，並非所謂的釋出善意，且亞泥案的根本問題在於《礦業法》遲遲不休，民進黨政府應盡速納入礦業權展限需踐行《原基法》的相關規定，才能有效保障原住民部落的權利。

(中時 )