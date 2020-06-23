蘋果（Apple）全球開發者大會（WWDC20）今晨起跑，公開了五大作業系統的新面貌。關心iOS 14的你，快來看看今年的iPhone將有哪些變化！？

主畫面革新 風格轉變

自iOS 7以來導入的扁平化設計風格，塑造了iOS多年來的形象。在iOS 14當中，蘋果針對用戶熟悉的主畫面，進行了不小改動，將呈現截然不同過去的風格！

（1）App 資料庫

你是不是在iPhone中安裝了很多App，然後很容易忘記他們在哪裡的人呢？在iOS 14中，主畫面最後一頁持續往左翻，會出現全新的「App 資料庫」，能自動將使用者的所有 app 整理成不同分類資料夾，還包含「建議」、「近期加入」的分類匣，讓你可以更快找到你所需要的 app。有了App資料庫，使用者就可選擇進一步要顯示多少「主畫面」頁數，將不需要的隱藏，讓主畫面更簡潔。

「App 資料庫」讓使用者透過「主畫面」頁面結尾易於瀏覽的簡單顯示方式，更輕鬆存取所有 apps。（摘自蘋果官網）

（2）來電與Siri介面也更簡潔

在iOS 14之中，FaceTime 與手機來電，還有 Siri 互動都採用全新的設計，不會以全畫面顯示，能讓使用者可以繼續手邊的事。此外，也新增「子母畫面」（picture in picture）支援，使用者現可觀賞影片或接聽 FaceTime 電話，同時使用另一個 app。

iOS 14 讓使用者接聽電話、詢問 Siri 問題及觀賞影片，同時進行多工處理。（摘自蘋果官網）

全新探索世界的方法：App Clips

支援iOS的應用程式眾多，當你有一個特定需要，往往都有開發者所研發的應用程式可以支援，只是你不一定知道它的存在。App Clips是與相關 app 的一小部分體驗，能在有需要時進行取用，而不需要等候下載完整應用程式。App Clips可與特定產品或事務連結，例如租摩托車、買咖啡或繳交停車費。

探索 App Clips 快速又容易，能讓使用者在需要時隨時取用所需app 的部分功能。（摘自蘋果官網）

使用者可掃描 Apple 設計的全新 App Clip 條碼，或透過 NFC 標籤和行動條碼，還是在「訊息」或從 Safari 分享即可，都可取用App Clips。這項功能還與Apple Pay、Sing in with Apple功能整合，可再提供便利性之餘，保有 apps 的安全性與隱私權。

對「訊息」中的對話推出強大更新

iOS 14中，使用者可將「訊息」內的對話群組，釘選在訊息清單最上方，透過提及與內嵌回覆（inline replies），跟上討論熱烈的群組討論串。使用者也可使用圖片或 emoji 表情符號來設定群組照片，便利尋找對話群組。「訊息」中的全新 Memoji 選項提供更具包容性與多樣性的其他髮型、頭飾，還支援疫情下最常見的配戴口罩風格。

喜愛的對話可以釘選在「訊息」清單的最上方，最新訊息、點按回應及打字顯示器都位在大頭針的正上方。「訊息」可讓使用者直接回覆訊息，並掌握所有後續回覆。（摘自蘋果官網）

「地圖」推出更環保的探索方式和全新導遊功能

蘋果地圖現在可提供全新的單車騎乘路線、電動車路線及策畫的「導遊」功能。單車騎乘路線會考慮沿線的高度、街道繁忙程度，以及是否會有階梯，使用者可以在規劃路線時，選擇是否要避開樓梯，讓騎行更便利。電動車路線可根據目前的車輛充電量與充電器類型，沿著計畫的路線加上充電站點，讓你不會錯過充電站。導遊功能會由受信賴的精選人力資源策畫，提供城市裡值得一遊的有趣景點清單，且會隨著時間更新，確保你能在地圖中找到最新的資訊！導遊功能適合用來探索熱門的新餐廳、尋找受歡迎的觀光勝地，出遊探索新地點時格外方便。

「地圖」新增單車導航模式、電動車路線（可根據目前的車輛充電量與充電器類型，沿著計畫的路線加上充電站點），還有全新的導遊功能。（摘自蘋果官網）

增強隱私權功能，提高檢視權和控制權掌控度

iOS 14中，所有 app 都必須先獲得使用者許可，才能追蹤用戶信息。App Store 產品頁面將於今年稍晚，採用簡單易懂的格式，摘要說明開發者的自行回報隱私權規範，你在下載之前，就能知道app會取用哪些權限，又會與其他人分享哪些與你相關的資料。

App Store 產品頁面會在每個 app 下載之前，摘要說明隱私權規範。（摘自蘋果官網）

此外，使用者可將現有帳號升級為「使用 Apple 登入」，選擇在授與 app 位置取用權時，與 app 開發者分享自己約略的位置，而不是確切位置，並對 app的麥克風與相機使用方式取得更多檢視權，體驗更完整的隱私防護。

其他 iOS 14 功能新增功能

（1）全新的「轉譯」app ：能以 11 種不同語言快速又自然地翻譯語音和文字。於裝置上執行的模式讓使用者離線體驗 app 的功能，同時保有語音與文字翻譯的私密性。

（2）Safari ：提供「隱私權回報」功能，讓使用者查看已遭封鎖的跨網站追蹤器，還有安全密碼監控功能幫助使用者偵測已儲存的密碼是否可能導致資料外洩，以及可供整個網頁使用的內建翻譯功能。

（3）數位「汽車鑰匙」：提供使用者安全的方式，使用 iPhone 或 Apple Watch 將車輛解鎖或發動。數位汽車鑰匙可使用「訊息」輕鬆分享，或在裝置遺失時透過 iCloud 停用，今年開始可以透過 NFC 取得。Apple 也發表新一代數位汽車鑰匙，以超寬頻技術為基礎，透過 U1 晶片提供空間感知，使用者不需要將 iPhone 拿出口袋或背包，便可將未來的車款解鎖，此功能將於2021年推出。(這項功能預計在iOS 13.6當中加入，不需要等到iOS 14也可體驗）。

（4）AirPods：能在 Apple 裝置間自動化裝置切換。AirPods Pro 則可支援空間音訊，套用方向音訊濾波器，再些微調整雙耳接收的頻率，聲音幾乎就像置於空間內的任何方位，搭配動態頭部追蹤功能，感受如身處戲院的體驗。

此外iOS 14還包含：Siri 可幫忙從 Internet 找到解答，傳送語音訊息。聽寫訊息、備忘錄、電子郵件等項目時，可在裝置上執行鍵盤聽寫功能。「家庭」app 適用於支援 HomeKit 相容照明的適應性燈光，可以整天自動調整的色溫，再搭配於裝置上執行的面孔辨識功能，使用相容的視訊門鈴與相機還可識別朋友與家人。「尋找」功能增加尋找第三方產品與配件的支援。「健康」具有全新的睡眠管理體驗，更深入了解會影響聽力健康的音量，還有新的健康檢查表。「天氣」app 與小工具可讓使用者掌握惡劣天氣的最新動態，還提供全新的未來一小時降雨圖表。「輔助使用」功能包括耳機調節功能，放大微弱的聲音，可幫助音樂、電影、通話及 Podcast 聲音聽來更清晰。

iOS 14預計跟其他系統一樣，在7月份提供Public beta可供申請參與測試版計畫的一般消費者提前體驗。正式版預計在秋季釋出。凡可支援iOS 13的設備，都可升級至iOS 14(iPhone 6s（含）以上即可、支援第一代、第二代iPhone SE以及第七代iPod touch)。

(科技)