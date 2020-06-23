全台最近的高溫普遍落在33度至37度，台北、花蓮更時常出現37、38度的極端高溫，導致民眾沒開冷氣活不下去，但又害怕夏季電價，造成電費爆表。省電達人分享4招冷氣省電必殺技，讓冷氣不再是吃電怪獸。

●兩周清潔濾網一次

《早安健康》報導，冷氣濾網太久沒清，堆積許多灰塵會減弱冷氣效果，最多可能增加25%的耗電量。若想省下這25%的耗電，電器清潔達人鍾良枝建議，冷氣濾網拆下前，先用吸塵器把濾網附近的灰塵、棉絮清乾淨再取下。將濾網翻到背面用水沖洗、陰乾，不要曝曬造成濾網變質。

●調整至適宜溫度

一開冷氣就調到16度，不一定能快速降溫，還會增加耗電。省電達人黃建誠解釋，定頻冷氣的壓縮機轉速固定，不會快點變冷；而變頻冷氣，本來就會透過超頻輸出達到快冷效果，調低溫度是多此一舉。且每調低1度會多消耗6%的電。

●冷氣風量設定為「自動調整模式」

一般人以為冷氣風量調最小能省電，其實是讓冷氣花更多時間使室內降溫，增加耗能，電達人建議把冷氣風量設自動調整模式，較省電又能讓冷氣有效率運作。

●室外機周邊不要直射陽光

室外機負責散熱，若溫度過高，其排氣功能會受影響，降低熱交換效率，增加啟用電量，可用遮陽板或在室外機周邊地板灑水降溫，但別用布蓋住室外機。

(中時電子報)