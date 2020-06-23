3名來自藍、綠的前國會助理，日前因涉共諜案遭檢方鎖定。公督盟執行長張宏林今抨擊，這類未支薪的「便當助理」，不僅是立委做骯髒事的白手套，也成為中共進入立院進行質詢監督的代理人；問題是，每次一出事，立委都能以「沒支薪」為由切割，呼籲立院盡速通過《國會助理法》補破網。

曾在立院服務的陳姓、李姓、林姓國會助理，因涉嫌將外交部、陸委會等部會會議紀錄、人事資料交付對岸情治單位，近日遭北檢約談。由於3人在國會的「老闆」不單單是某個政黨，而是藍、綠均有，因而遭疑這類情況恐已相當普遍。

對此，公督盟執行長張宏林表示，每位立委依規定每月有40萬元人士聘用費，可聘僱8至14位公費助理，有立委就只聘8位，其餘6位的額度就以未支薪的方式找來當「便當助理」。這些人雖然不拿薪水，連吃便當都要自己準備，但卻可取得立院證件、印製正式名片，「專門做立委想做但不敢做的事，變成洗錢的漂白漏洞。」

張宏林指出，這些「便當助理」透過名片對外代表立委，利用遊走灰色地帶的機會，當立委需要避責的時候，就由他們出面來做；他說，所以中共也很聰明，就利用這樣的助理代為在台灣索取機密資料，甚至是成為在立院質詢監督的代理人。

張宏林強調，目前立法院當務之急，是盡快通過《國會助理法》，讓所有立委助理都必須造冊建檔，避免紅手繼續深入立法院，成為國安的漏洞。

公督盟副執行長田君陽則表示，美國與日本的國會對於助理的資料建檔早已行之有年，像是美國的眾議院與參議院，會定期公布助理名冊，從職務到薪資都查得到，反觀台灣的便當助理制度遠遠落後美、日20年以上，而且每次一出事，立委都能以未支薪當理由做切割，儼然成為民主體制的課責漏洞。

(中時 )