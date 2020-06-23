「古董張」張世傑炒股 又遭判囚4年定讞

林偉信／台北報導

4年前因炒作唐鋒股票遭判刑入獄的股市作手「古董張」張世傑，另與「世界陳」陳和宗聯手炒作上櫃公司天剛股票，台北地院將張、陳判刑5年及5年半，高院重新計算不法犯罪金額，改判刑4年及4年4月，2人不服提上訴，最高法院駁回定讞。

最高法院維持原判決，認為證券交易市場股價瞬息萬變，影響股價的因素很多，操縱某檔股票時，雖然股票可能因而抬高、維持或壓低股價，但仍不能排除漲跌可能是因為其他市場因素所造成，北院認定犯罪所得是3446萬元，但高院改認定是2648萬元。

張世傑另在10年前與股票上櫃唐鋒公司派勾結，利用網站、媒體散布不實利多消息，炒作唐鋒股票，短短2個月獲取暴利6億多元，2016年最高法院認為他沒有悔意，依違反證券交易法等罪將他判刑8年半確定，他企圖從馬祖出海偷渡到大陸被海巡署逮獲。

(中時 )