阿根廷：一輛汽車撞入陸駐布宜諾斯艾利斯大使館 11:072020/06/23 中時電子報 吳昱青 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據俄羅斯衛星通訊社報導，今日（23日）一名年輕人駕車撞入陸駐阿根廷布宜諾斯艾利斯大使館。目前司機已被逮捕。 報導指出，推測這名24歲男子患有精神分裂症。 據路透社報導，駕駛司機是阿根廷人，身份和動機暫時不明。陸使館發表聲明事故沒有造成人員傷亡，但造成了使館建築的嚴重損傷。 阿根廷警方正在對事故和駕駛人進行調查。 (中時電子報) #阿根廷 #大陸 #布宜諾斯艾利斯 #陸大使館 也許您會感興趣 推薦閱讀 台灣大外宣曝光？華府5家智庫每年獲大筆資金援助 18:312020/06/20 政治 爆川普黑歷史就會紅 姪女新書預售已名列亞馬遜網站暢銷榜 21:332020/06/20 國際 英國雷丁鎮爆隨機攻擊 釀3死2傷 06:212020/06/21 國際 洋基有人確診！大聯盟球團決定回家備戰春訓 09:312020/06/21 體育 直播病患「死前30分鐘」！痛苦掙扎全入鏡…節目挨轟恐遭撤除 22:592020/06/21 國際 詭異手提箱漂河面！打開驚見「無頭女屍」…全身遭肢解四散野外 09:222020/06/22 國際 印度總動員 大批軍車集結拉達克 04:102020/06/23 焦點新聞 G20阿根廷峰會前 習盼與川續合作 04:102020/06/23 國際大事 陸駐星使洪小勇撰文斥美防長印太戰略言論 10:052020/06/23 兩岸 國際熱門新聞 美陸貿易協議完了？白宮貿易顧問一度稱川普要中止 又改口了 - 國際 歐盟不耐煩了！嗆陸放棄港版國安法 限期達成投資協議 - 國際 義大利醫生：新冠病毒正在減弱 最終將自行消失 - 國際 川普炸裂 空位多到超出想像 造勢後台飆罵幕僚 一路氣回白宮 - 國際 睽違3月首場造勢太難看 川普全家氣炸 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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