據俄羅斯衛星通訊社報導，今日（23日）一名年輕人駕車撞入陸駐阿根廷布宜諾斯艾利斯大使館。目前司機已被逮捕。

報導指出，推測這名24歲男子患有精神分裂症。

據路透社報導，駕駛司機是阿根廷人，身份和動機暫時不明。陸使館發表聲明事故沒有造成人員傷亡，但造成了使館建築的嚴重損傷。

阿根廷警方正在對事故和駕駛人進行調查。

(中時電子報)