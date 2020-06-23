國民黨指27位監委名單除了3人之外，是綠油油。（黃福其攝）

針對總統府昨公布第6屆監委提名人選，國民黨上午召開記者會，強烈質疑名單綠油油，盡是政治酬庸，監院的公正性將蕩然無存；院長被提名人陳菊從勞委會主委到高雄市長再到總統府祕書長，被監察院調查的案件不勝枚舉，如今自己的案子自己查，有如「記過最多的當風紀股長」、「前科犯當警察局長」，荒謬的提名形同民主恥辱。因名單爭議性過高，國民黨將全力反對，也呼籲全民唾棄。

國民黨文傳會副主委黃子哲也指出，過去都由現任副總統當監委審薦小組召集人，這次卻由前副總統陳健仁擔任，賴清德毫無角色、被掠在一邊，昨還在蘭嶼出遊，這是諷刺或抗議？就此可看出民進黨派系鬥爭痕跡，「初選打賴、大選拉賴、選後冷賴」，現把賴打入冷宮，賴是否為「深宮怨夫」，現在副總統竟無法當審薦小組夕集人，民進黨修理賴也太不著痕跡了。

國民黨上午召開「監委名單綠油油、柏台大人成酬庸」記者會，由文傳會王育敏、副主委黃子哲、台大政治系教授黃旻華，共同提出強烈批判。

王育敏表示，依憲法增修條文第7條第5項規定，監委需超出黨派以外獨立行使職權。但這次提名「政界人士」占多數，被提名人有近九成具綠營背景，整份名單綠油油，若照此名單通過後，監察院將絲毫不具公正性。

她指出，這次提名，凡追殺國民黨有功者就可以升官，明顯酬庸。名單中竟有2020總統選舉中擔任蔡英文全國律師後援會總會長的林國明，及現任黨產會主委林？ 正兄長、代力量創黨元老林郁容醫師，還有黨產會副主委施錦芳、319槍擊案隨行醫師蕭自佑等人，也有扁政府時期的官員，應該超然於黨派的監察委員名單，竟是「報恩名單」，未來監察院的公正性無須多言，揚言要廢考監兩院的民進黨「換了位子換腦袋」，把國家名器「私人化」發揮的淋漓盡致。

王育敏強調，陳菊從勞委會主委到高雄市長再到總統府祕書長，被監察院調查的案件不勝枚舉，單在擔任高雄市長期間就遭監院彈劾3案，糾正30件，被調查的總數達58件，提名陳菊擔任如同御史之首的監察院長，如同讓有犯罪前科的人擔任警察局長，豈不是把監察院當成民進黨自家大宅院？提名案通過當天，絕對是台灣民主史上恥辱的一天！

對於陳菊將擔任第一屆國家人權委員會主委，王育敏直批「荒謬」，外界皆知陳菊熱衷採取「撒網式」提告，經常性大動作控告民眾，與「人權」二字的內涵相差甚遠，如今讓陳菊擔任國家人權委員會主委，難道是蔡政府希望人民就此噤若寒蟬？

針對陳菊聲稱若確定擔任監察院長將退出民進黨，王育敏指出，民進黨最愛說一套做一套；中選會主委李進勇在被提名時也宣布退出民進黨，退黨之後的作為反而更不中立，凸顯民進黨人士的退黨，只是表面功夫，沒有任何意義。

黃旻華認為，因監院存廢猶有爭議，這次提名不具正當性；名單內容也理想性，更看不出要化解民怨的功能性。

黃子哲說，名單可用「綠油油．蔡友友」六字形容，包括想想論壇要角也在其中，更諷刺的過去長期抨擊監院不應存在卻又接受提名者，包括前民進黨立委葉宜津、前台聯立委賴振昌，兩人對監察院有如「打到流汗，哈（台語）到流涎」，接受提名是自打嘴巴。而陳菊說要退政黨，除恐是中選會主委李進勇明退暗助的翻版，被提名院長更是「記過最多的當風紀股長」，相當風刺。

黃子哲也呼籲協尋副總統尋找賴清德，過去都由現任副總統當監委審薦小組召集人，這次卻由前副總統陳健仁擔任，賴清德卻毫無角色，昨天還在蘭嶼出遊，這是諷刺或抗議？就此可看出民進黨派系鬥爭痕跡，「初選打賴、大選拉賴、選後冷賴」，現把賴打入冷宮，賴是否為「深宮怨夫」，現在副總統竟無法當審薦小組召集人，民進黨修理賴也太不著痕跡了。

他也說，蔡總統表示對提名紛擾責無旁貸，還說本來要幫黃健庭掃除障礙、擋住子彈，蔡應清楚說明給黃何種政治承諾？黃也公開質疑民進黨把他當檔箭牌。蔡若無法講清楚，立院如何行使同意權？

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(中時 )