新冠肺炎疫情對航空業造成重大衝擊，全球不少航空公司大裁員，對此，華航(2610)董事長謝世謙表示，目前採取減薪減班，營運還算可以，不會考慮裁員，至於更名則要經過董事會及股東會討論，目前尚未進入董事會討論。

華航今天舉行股東會，新冠肺炎自今年1月中從大陸蔓延至全球，各國封城封國重創全球航空公司，不少航空公司大裁員以降低營運成本，華航亦自疫情爆發後積極開源節流，與工會協商自5月至7月減薪減班，一般員工是減薪15%、主管減薪20%，高階主管減薪25%，希望以減薪減班來達到不裁員的目標。

謝世謙表示，疫情爆發後，整個航空產業受到非常嚴重的傷害，年初國際航協預估，整體航空業今年將減少300多億美元收入，至3月以後又修正變成減少3000多億美元，到5月更擴大到減少5000億美元，但若照現況來說還是低估，目前全球連大型航空公司都面臨問題，破產的破產、紓困的紓困，近期最大的是鄰近的香港國泰航空，港府投入台幣1500億元，「存活下來，比任何事情還重要」。

謝世謙指出，此波疫情衝擊非常大，以整體來說，現在載客營運的航班從過去每天200班到現在1個月僅200班，執行率約3%至4%，華航整體營收自4、5月的客運營收已從過去80億元至90億元到現在大約僅3至5億元，如果沒有現金收入的話，整個公司現金流會出現問題，幸虧公司有18架貨機，4月貨運收入約有70多億元，至5月更達90多億元，已經是現金流主要來源，對華航繼續生存營運有很大的貢獻，6月貨運市場雖然運價下來，但還可以維繫，在客運無法維持的情況下，以貨運支撐，現在整個還是可以的。

今日股東會亦有小股東關心更名一事，謝世謙指出，更名要經過董事會、股東會討論，目前根本尚未進入董事會討論。

(時報資訊)