周一晚間美股期貨反彈，因白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）發布聲明澄清之前接受媒體訪談的內容，改口表示美中貿易協議「並未結束」。

美股三大指數期貨同步反彈，目前道瓊指數期貨微升0.04%，標普500指數期貨近持平，那斯達克100指數期貨微跌0.07%。

納瓦羅在聲明中表示：「我的發言嚴重遭到斷章取義，這些談話與美中首階段貿易協議毫無關係，這項協議仍然存在」。他並在聲明中表示：「我只是談到在中方隱瞞中國病毒的起源，並導致疫情變成全球大流行後，我們目前對中國共產黨缺乏信任」。

川普亦在推特上發文表示，現行的美中貿易協議完好無損，希望中方繼續遵守協議條款。

稍早前外媒報導，納瓦羅在接受福斯新聞訪問時表示，美國總統川普已經決定終止美中貿易協議，因情報部門越來越確信新冠狀病毒大流行起源於武漢的實驗室。納瓦羅還在節目上表示：「已經結束了」。受此打擊，道瓊指數期貨一度下挫近400點，標普500指數期貨與那斯達克100指數期貨均跌逾1%。

(時報資訊)