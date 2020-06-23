亞泥(1102)今日舉行股東會，董事長徐旭東表示，受到新冠肺炎疫情影響，首季大陸市場還蠻低迷的，不過，觀察4、5月市況，市場恢復情況不錯，5月後進入旺季，市場需求高、水泥價格升，亞泥(中國)今年獲利有望逐季回穩向上，表現應該不差。

亞泥今年第一季合併營收131.38億元，較去年同期減少32%，合併稅後淨利11.3億元，較去年同期大減7成，其中歸屬母公司淨利為7.43億元，每股盈餘0.24元，較去年同期的29.29億元、0.93元亦大幅下滑。

徐旭東表示，大陸區年初受疫情影響，大範圍停工，使得亞泥(中國)前4個月業績不若去年同期亮麗，但5月之後，中國大陸水泥市場進入上半年最旺時期，加上被積壓的需求集中釋放，水泥價格開始上揚，預期亞泥(中國)整體獲利將逐季回穩，可望延續2019年的高位行情，維持在較高價位和盈利水準。

亞泥轉投資的嘉惠電力公司二期工程，完成後總發電規模可達117萬千瓦，成為台灣最大民營天然氣發電廠，預計今年第4季開始點火測試，明年投產，為提供國人穩定的電力供應貢獻心力；富民運輸公司整合集團陸運和物流業務，遠龍不銹鋼公司跨足碳鋼、合金鋼與特殊鋼等多元化鋼品買賣，建立亞太地區不銹鋼物流中心。

亞泥今日股東會通過每股分配現金股利3元。

(時報資訊)