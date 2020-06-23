因應網路時代的工作趨勢，陽明海運繼去（2019）年12月領先業界推出e-D/O（電子小提單）後，再於今（2020）年6月推出e-領憑（電子領憑）服務，鼓勵客戶多加利用網路的便利性，將原本需到現場辦理的進口業務轉移至網路上進行，有效提升客戶進口作業速度與時效性，並節省快遞往返成本。

依海運業者現行進口換單流程，因承攬商前置文件準備作業繁瑣及遞送小提單費時，多數貨主於隔日始能至櫃場辦理銷倉提貨；陽明海運e-D/O（電子小提單）提供承攬商註冊，透過網路列印小提單及加蓋公司章後，即可發單予貨主至櫃場辦理銷倉與提貨，所需之切結書亦可透過線上簽署或長期合約方式取代，承攬商能大幅簡化前置準備作業，減少人力成本，也可加速發單效率。

此外，陽明海運今年6月再推出e-領憑（電子領憑）服務，協助報關業者改善付款換單與提貨地點間的交通運輸與時間成本；報關業者或是貨主至航商或承攬商付款後，便可透過傳真或e-mail將電子領憑傳送至報關行或貨主位於提貨地點的當地辦公室，手機掃描電子領憑上QRCODE並輸入手機號碼完成實名制認證程序後，電子領憑內容便可比照正本小提單直接至櫃場辦理銷倉提貨，節省傳統紙本領憑傳遞的交通成本，並可縮短2至4小時的提貨流程。

在智慧化及數位化的推展及提升客戶體驗的理念下，陽明海運重視客戶的每一次接觸，藉由持續的創新思維規劃完整的e化便利服務，期許透過與客戶良性互動，為客戶帶來更多附加價值，2017年推出貨櫃場對機器人（Chatbot）、2018年線上簽進艙，2019年e-D/O及2020年最新e-領憑服務，結合傳統海運和人性科技，以完善的e-Service提供台灣客戶與時俱進的運送體驗。

更多相關內容與資訊，可電洽陽明海運台灣營業部（02-2181-6800）或洽企業專屬業務窗口協助瞭解。

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