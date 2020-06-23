原桃園地檢署檢察官吳宗憲，3月獲新北市長侯友宜延攬接任法制局長，不過某周刊爆料，吳宗憲偵辦某殺人案尚未偵結，為了接手高官，放任兇嫌趴趴走，讓死者家屬大嘆司法不公；對此吳宗憲今發布聲明稿澄清，早在他獲邀新北市府工作前，兇嫌就已停押獲准，並與家屬討論賠償事宜中，「羈押是為保全證據，重罪也不能當成羈押唯一理由。」

吳宗憲表示，他理解死者家屬失去至親之痛，予以深深哀悼之意，當時會鼓勵送請調解，是期待家屬儘早取得賠償，且開庭時均全程錄音錄影，雙方律師也都在場。

至於家屬質疑吳宗憲縱放兇嫌，吳宗憲解釋，羈押是為保全證據，重罪也不能當作羈押的唯一理由，本案當時就已認定兇嫌無繼續羈押必要，兇嫌律師也表明希望停押，與死者家屬談論賠償事宜，且停押時間早於受邀新北市府；他離職後已有後手檢察官接手案件，當事人權益不會受影響。

吳宗憲解釋，桃園地檢署每月新收案達百件，以3月份來看，每位檢察官平均未結190件，他的未結案件數已遠低於平均數，且本案不該用北檢殺警案比擬，畢竟北檢案全程有監視器、也有許多圍觀證人，與本案不同。

吳宗憲說，由於全案尚未偵結，案情部分尚不宜對外表示意見，期待找出雙贏結論。

(中時 )